СберМаркет увеличил оборот в I квартале в 5 раз до 1.5 млрд руб.

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет (входит в экосистему Сбербанка) раскрыл результаты деятельности компании в I квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Оборот компании в I квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2019 года вырос в 5 раз до 1.5 млрд руб. Рост по сравнению с IV кварталом 2019 года составил 74%. Количество доставленных заказов в I квартале 2020 года также увеличилось более чем в 5 раз и превысило 350 тысяч.



В I квартале 2020 года СберМаркет продолжил реализацию стратегии по созданию федерального сервиса доставки продуктов и товаров FMCG, доступного жителям всей страны. За три месяца сервис запустился в 12 новых регионах от Иркутска до Калининграда, а в конце марта курьер СберМаркета в Казани доставил клиенту миллионный заказ.



Масштабный рост потребовал быстрого развития логистики и операций. За I квартал 2020 года количество сборщиков и курьеров, сотрудничающих со СберМаркетом, увеличилось более чем втрое — с 1200 до 3650. Количество торговых точек, в которых работает сервис, выросло до 115.



В феврале 2020 года СберМаркет объявил о запуске нового направления — собственной рекламной платформы для FMCG-брендов. В компании отметили, что рекламная платформа будет работать по модели, отличной от традиционных каналов: рекламодатель будет платить только комиссию от товарооборота, то есть только за реальные продажи. Результаты FMCG-направления СберМаркета в марте показывают, что продукт уже востребован многими рекламодателями — от крупных интернациональных компаний до локальных российских брендов.



СберМаркет продолжает интеграцию в экосистему Сбербанка и совместного O2O-предприятия Сбербанка и Mail.Ru Group. Так, внедрена регистрацию пользователей по общему для всех компаний экосистемы идентификатору Сбербанк ID. Доступ к аудитории крупнейшего банка страны и крупнейшей российской интернет-компании по дневной аудитории (Mail.Ru Group) дает СберМаркету неограниченные возможности для роста.



"СберМаркет" — это сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из торговых сетей METRO Cash & Carry, "Ашан", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл" и "Лента". Сервис "СберМаркет" доступен в 56 городах России.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 24.04.2020