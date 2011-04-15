ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога

ВТБ расширяет действие программы "Беззалоговый автокредит", увеличивая до 1.5 млн руб. лимит кредитования и снижая ставку на 0.6 п.п. до 8.4% годовых. Клиенты смогут приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог кредитной организации. Об этом говорится в сообщении банка.



С момента старта программы в январе текущего года в рамках предложения клиенты оформили сделки уже более чем на 140 млн руб. Средний размер кредита составил 340 тыс. руб.



Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8.4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0.5-1 п.п. для зарплатных клиентов.



По данной программе возможно приобрести любой автомобиль, отсутствуют требования к первоначальному взносу и необходимость оформления КАСКО, минимальный пакет документов для оформления кредита (возможно оформить кредит по 2-м документам). В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 тыс. до 1.5 млн руб. Срок кредитования – от года до пяти лет.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 24.04.2020