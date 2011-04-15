Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 5.5% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 5.5% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров регулятора в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности.



Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть. При этом ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте, подчеркивает ЦБ.



Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики.



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