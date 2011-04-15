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24/04/2020
14:19

ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам года в 3.8-4.8%

Инфляция составит 3.8-4.8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров, который снизил ключевую ставку до 5.5% годовых.

Динамика инфляции в этом году и далее будет во многом формироваться под влиянием глубокого падения внутреннего и внешнего спроса. Ослабление спроса станет существенным дезинфляционным фактором, что связано с текущими и отложенными экономическими эффектами введенных ограничений по борьбе с пандемией коронавируса в России и в мире. Инфляционные ожидания населения и бизнеса повысились, но в условиях снижения спроса их изменение будет иметь краткосрочный характер, подчёркивает ЦБ.

Влияние краткосрочных проинфляционных факторов будет ограниченным. Данные о динамике инфляции в марте и апреле отражают временную реакцию потребительских цен на произошедшее ослабление рубля и эпизоды повышенного спроса на отдельные группы товаров.

Годовая инфляция в марте увеличилась до 2.5% (с 2.3% в феврале). По предварительным данным на 20 апреля, годовой темп прироста потребительских цен составил около 3.1%.



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