От ранее неизвестного ботнета пострадали 35 тыс. устройств, ESET

Компания ESET обнаружила ранее неизвестный ботнет VictoryGate, затронувший не менее 35 тыс. устройств. Об этом говорится в сообщении ESET.



Жертвами стали государственные учреждения и частные предприятия, среди них ряд финансовых организаций. Задача ботнета — криптомайнинг валюты Monero.



Эксперты ESET обнаружили, что VictoryGate распространяется через USB-накопители: внешний вид файлов (имена, иконки) не вызывает подозрений, однако все они заменяются на копии вредоносного ПО.



Создатели VictoryGate приложили значительно больше усилий, чтобы избежать обнаружения преступной кампании.



Криптомайнинг использует много ресурсов компьютера: это приводит к постоянной нагрузке процессора от 90% до 99%. В конечном итоге, это может стать причиной перегрева и повреждения устройства.



Помимо этого, функции ботнета могут обновляться и становиться более опасными за счёт возможности осуществления криптомайнинга и других вредоносных действий на устройстве жертвы.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.









"AK&M" от 24.04.2020