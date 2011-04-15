Банк России снизил прогноз по средней цене на нефть Urals в 2020 году до $27 за баррель

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Банк России снизил прогноз по средней цене на нефть Urals в 2020 году до $27 c $55 за баррель, свидетельствует среднесрочный прогноз ЦБ.
Регулятор понизил прогноз на 2021 год до $35 с $50 за баррель и на 2022 год - до $45 с $50 за баррель.
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