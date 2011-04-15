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24/04/2020
14:17

"Почта России" переходит на электронные извещения

"Почта России" начала отправлять электронные извещения о поступлении регистрируемых почтовых отправлений. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Пользователи, оформившие на почте простую электронную подпись, могут отказаться от получения бумажных уведомлений.

Раньше почтальон опускал извещение в почтовый ящик на следующий рабочий день после обработки отправления в отделении почтовой связи. Благодаря электронным извещениям уведомление клиента о поступлении регистрируемой посылки или письма становится быстрее.

После обработки отправления в почтовом отделении электронное извещение автоматически приходит клиенту на электронную почту или в виде СМС на телефонный номер, который он указал при регистрации простой электронной подписи. Пользователям мобильного приложения "Почты России" также поступит push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении.

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении "Почты России" в разделе "Мой профиль", в Личном кабинете на сайте компании или в любом почтовом отделении. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на сайте "Почты России" через подтверждённый профиль Госуслуг или в любом почтовом отделении. Уже почти 77% почтовых отправлений клиенты "Почты России" получают с помощью простой электронной подписи.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.

"AK&M" от 24.04.2020
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