Москву не будут украшать к 1 Мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.



Как говорится на сайте мэрии, в частности, будет отменена трансляция поздравительных роликов и видеооткрыток на медиафасадах и цифровых билбордах. Также решено не переводить в праздничный режим архитектурно-художественную подсветку зданий и объектов.



Кроме того, в столице приостановлены работы по благоустройству. Исключение сделано только для аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.



Нерабочие дни из-за распространения COVID-19 продлены до 30 апреля, чтобы большинство жителей могли оставаться дома. Работают в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости.





"AK&M" от 24.04.2020