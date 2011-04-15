Три земельных участка сняли с торгов рядом с аэропортом "Внуково" на западе Москвы. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Участки ранее выставлялись на торги, но не были реализованы. Прорабатывается вопрос строительства на этой территории жилья для городских нужд", - отметила А.Пятова.



Площадь участков составляет порядка 2 га. Они расположены на ул. Насосная, а также на улице Рассказовская, участки 1, 2.



Решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК), возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным.







"AK&M" от 24.04.2020