Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/04/2020
17:38

Три земельных участка сняли с торгов рядом с аэропортом "Внуково"

Три земельных участка сняли с торгов рядом с аэропортом "Внуково" на западе Москвы. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Участки ранее выставлялись на торги, но не были реализованы. Прорабатывается вопрос строительства на этой территории жилья для городских нужд", - отметила А.Пятова.

Площадь участков составляет порядка 2 га. Они расположены на ул. Насосная, а также на улице Рассказовская, участки 1, 2.

Решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК), возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным.



"AK&M" от 24.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100