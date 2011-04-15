"Газпром нефть" внедряет автоматические системы контроля температуры на проходных непрерывных производств. Об этом сообщила компания.



Собственные нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" - Московский и Омский НПЗ оснащают пропускные пункты высокоточными автоматизированными системами термоконтроля. Система внедряется в рамках мер безопасности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на непрерывных производствах "Газпром нефти". Новые комплексы предназначены для работы в движущемся потоке людей, позволяя в три раза повысить скорость контроля температуры.



Московский и Омский НПЗ являются стратегически значимыми предприятиями и продолжают выпуск продукции при строгом соблюдении необходимых санитарных требований и меры профилактики. Разграничены потоки движения сотрудников на территории. Для соблюдения социальной дистанции в местах общего пользования на пол нанесена специальная разметка. Высокая степень автоматизации производства позволяет управлять технологическим процессом силами малых групп специалистов. Проводится регулярная обработка антисептическими средствами помещений и служебного транспорта, установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух. Для всех сотрудников старше 60 организован удаленный режим работы.



Для выявления сотрудников, не имеющих внешних симптомов заболевания, организовано масштабное тестирование. Превентивное выявление скрытых форм заболевания и изоляция, наряду с противоэпидемическими мероприятиями, являются эффективными мерами по противодействию COVID-19 на объектах непрерывного производства.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 24.04.2020