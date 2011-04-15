Банк России 27 апреля проведёт аукцион репо "тонкой настройки" в объёме 500 млрд руб.

Банк России 27 апреля 2020 года проведёт аукцион репо "тонкой настройки" в объёме 500 млрд руб. с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 29 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Аукцион проводится с учётом предстоящих ежемесячных налоговых выплат клиентов банков для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию.







"AK&M" от 24.04.2020