В Московском бассейне открыта навигация на всём протяжении внутренних водных путей

Навигация в Московском бассейне с 24 апреля 2020 года открыта на всём протяжении внутренних водных путей. Об этом говорится в сообщении ФГБУ "Канал имени Москвы".



К новому сезону речных перевозок готовы и отлажены гидротехнические сооружения ФГБУ "Канал имени Москвы". Зимой здесь провели плановый межнавигационный ремонт и профилактику.



Навигация в Московском бассейне традиционно открывается 24 апреля, а закрывается 17 ноября.



Напомним, что согласно распоряжению Росморречфлота на девяти участках, находящихся в ведении ФГБУ "Канал имени Москвы", были изменены сроки начала навигации-2020. 20 апреля открылся участок на река Москва от нулевого до 37 км, шлюз Северка, а также участок реки Ока от 770-го км до 850-го км, гидроузел Белоомут и реки Ока от 698 до 710 км. Участок внутренних водных путей от н. п. Хопылево до Рыбинского гидроузла открыт для судоходства с 22 апреля, Рыбинский гидроузел - с 23 апреля, 63-й судовой ход до населённого пункта Торово, спрямление судовых ходов Зональное-Бабьи Горы, гидроузлы Угличский, NN 1-10, Трудкоммуна, Андреевка, Софьино, Фаустово, Кузьминск - с 24 апреля.



Более раннее открытие навигации на некоторых направлениях связано с соответствующим обращением в Росморречфлот общероссийского отраслевого объединения работодателей, некоммерческой корпоративной организации "Российская палата судоходства", которая представляет интересы судовладельцев. Основная задача - поддержать речные грузовые перевозки, где важен каждый дополнительный день судоходного сезона.



К началу навигации-2020 были выполнены ремонтно-профилактические работы на 25 стратегически важных объектах ФГБУ "Канал имени Москвы", от которых зависит безопасность судоходства в Центральной России и бесперебойное водоснабжение столицы.



Межнавигационный период - пять зимне-весенних месяцев - единственно возможное время для осмотра и ремонта речной инфраструктуры, свободной от судов. Речь идет о судоходных сооружениях, шлюзах, их бетонных и железобетонных конструкциях, подводных элементах, водопроводных галереях, электротехническом и механическом оборудовании.



Раз в пять лет из камер шлюзов откачивают всю воду, после чего эксперты осматривают объекты на предмет возможных повреждений и устраняют их. Специалисты тщательно изучают подводные элементы - направляющие пазы затворов и опорные узлы двустворчатых ворот. Одна створка ворот имеет габариты 17х17 м и весит около 200-300 т, что позволяет ей выдержать напор воды (150 тыс. куб. м). Для осмотра и ремонта ее приходится поднимать с помощью домкратов или плавкрана. Непосредственно в камерах шлюзов ремонтируют бетонные стены, а также металлическую облицовку водопроводных галерей, по которым осуществляется сброс воды.



В 2020 году такой ремонт "с откачкой" провели на шлюзах N 2, N 4, Трудкоммуна, Фаустово, Северка, а также в Рыбинске. Ремонт бетонных конструкций, механического и электротехнического оборудования выполнялся и на других гидросооружениях "Канала имени Москвы".



К открытию навигации подготовили технический флот, обслуживающий ВВП и гидротехнические сооружения, а также навигационные знаки, которые указывают судоводителям путь и помогают капитанам строго придерживаться судового хода. Безопасность судоходства на водных путях "Канала имени Москвы" обеспечивают около 3.5 тыс. навигационных знаков - 1.4 тыс. береговых и более 2 тыс. плавучих. Кроме того, были отремонтированы прицельные мачты, осветительно-сигнальное оборудование и проводка береговых знаков, а также обновлены плавучие знаки.



ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации. Объекты предприятия включают 233 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей.



"AK&M" от 24.04.2020