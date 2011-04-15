В.Путин одобрил проведение эксперимента по электронному документообороту

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон предусматривает проведение до 31 марта 2021 года эксперимента по использованию отдельными работодателями и работниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов, связанных с работой, в отношении которых трудовым законодательством предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме.



Эксперимент проводится в целях создания условий для использования в сфере трудовых отношений электронных документов и подготовки предложений о внесении соответствующих изменений в трудовое законодательство.





"AK&M" от 24.04.2020