Программа "нулевых" кредитов на зарплату может быть расширена на средние и крупные компании

Министр экономического развития России Максим Решетников на заседании Правительства РФ представил проект постановления, которым предлагается распространить на средние и крупные компании программу выдачи беспроцентных кредитов на поддержание занятости. Об этом говорится в сообщении министерства.



В соответствии с проектом, до 40% кредитов должны быть предоставлены каждым банком микро и малым предприятиям. Средние и крупные компании, получившие кредиты, должны сохранить численность персонала на уровне не менее 90%.



Предполагается выделение из резервного фонда бюджетных ассигнований дополнительно 3.5 млрд руб. на предоставление субсидии кредитным организациям.



По данным мониторинга на 23 апреля 2020 года, заключено 3.17 тыс. кредитных договоров на 9.9 млрд руб.



"AK&M" от 24.04.2020