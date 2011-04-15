ВТБ принял более 3 тыс. заявок по льготной ипотеке на 8 млрд руб.

ВТБ по новой госпрограмме с льготной ставкой 6.5% к 24 апреля 2020 года принял 3 тыс. заявок от клиентов на 8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Их них более 400 кредитов на сумму более 1 млрд руб. уже выдано. Заёмщики провели сделки во всех крупнейших регионах России. Средняя сумма одного кредита составила около 2.5 млн руб.



"Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке 6.5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определённая в рамках программы, составит 8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн руб. – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 24.04.2020