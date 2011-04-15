Utair наладил грузоперевозки между Россией и Арменией. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, 23 апреля Utair выполнил рейс из Москвы в Ереван, доставив товары жизнеобеспечения, технику, медикаменты и товары российских интернет-магазинов. 24 апреля самолёт вернулся из Армении в Россию с грузом из свежих фруктов и зелени.



Рейсы выполнены на вместительном лайнере Boeing 767-200. Всего самолёт перевёз 2300 единиц груза и почты.



"Из-за карантина значительно возросла роль грузовых авиаперевозок. Во многие города и страны важные грузы сейчас можно доставить только по воздуху. Флот Utair перевозит грузы по всему миру, и прежде всего туда, где в них нуждаются", - прокомментировал президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, цитируемый в сообщении.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



"AK&M" от 24.04.2020