М.Мишустин расширил перечень госуслуг, предоставляемых онлайн

Правительство РФ расширило перечень госуслуг, предоставляемых онлайн. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.



В соответствии с распоряжением, предусматривается возможность предоставления информации о залоге движимого имущества физических и юридических лиц, а также о заключении договоров финансовой аренды (лизинга) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.



Теперь граждане, например, при покупке автомобиля, смогут проверить на Едином портале, находится ли он в залоге или лизинге. Коммерческие организации, в свою очередь, смогут установить платёжеспособность и техническое оснащение контрагентов с помощью Единого портала.



Распоряжение вступит в силу с 11 мая 2020 года.





"AK&M" от 24.04.2020