Отбор в программу отсрочки платежа по кредитам МСП прошли 16 банков

В Минэкономразвития проходит сбор заявок от кредитных организаций по программе отсрочки платежа по кредитам. Из 27 заявленных банков соглашения с ведомством заключили уже 16 банков, говорится в сообщении министерства.



Общий расчётный портфель освобождения от процентов по всем заявкам от банков составляет 9.8 млрд руб., расчётная сумма субсидии составляет 5 млрд руб.



После подачи заявки и получения всех документов о предоставлении отсрочки предприниматель в течение шести месяцев не платит две трети от суммы процентов, а также получает отсрочку на уплату платежей по "телу" кредита. Оставшуюся треть от суммы процентов заёмщик может погашать в соответствии с обычным графиком или включить её в основной долг с выплатой по окончании периода отсрочки.



По данным мониторинга из 9 банков, подписавших соглашение с Минэкономразвития, по состоянию на 23 апреля по 40 договорам с МСП сумма заключенных кредитных договоров на обеспечение отсрочки платежа по кредитам составила 787 млн руб.







"AK&M" от 24.04.2020