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24/04/2020
17:27

Сертификация автомобилей переводится в дистанционный формат

Росстандарт переводит работы по сертификации автомобилей в дистанционный формат. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Предполагается переход на дистанционный обмен документами (заявки, копии протоколов испытаний и др.) и использование их отсканированных версий при формировании дел ОТТС. Также запускается возможность оформления ОТТС в электронном формате. Соответствующий сервис разработан АО "Электронный паспорт". Услуги будут предоставляться органам по сертификации бесплатно. Теперь оформление ОТТС будут вестись в автоматизированном режиме и все данные из системы электронных ОТТС будут автоматически передаваться в систему ЭПТС.

На первом этапе (конец апреля - первая половина мая 2020 года) такая возможность будет предоставлена для оформления ОТТС на легковые (категория М1) и легкие коммерческие автомобили (категория N 1). Со второй половины мая услуга будет доступна и для всех остальных категорий транспортных средств. Также появится функционал автоматизированного составления в системе заявок на сертификацию автопроизводителями.


"AK&M" от 24.04.2020
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