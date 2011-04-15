Сертификация автомобилей переводится в дистанционный формат

Росстандарт переводит работы по сертификации автомобилей в дистанционный формат. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Предполагается переход на дистанционный обмен документами (заявки, копии протоколов испытаний и др.) и использование их отсканированных версий при формировании дел ОТТС. Также запускается возможность оформления ОТТС в электронном формате. Соответствующий сервис разработан АО "Электронный паспорт". Услуги будут предоставляться органам по сертификации бесплатно. Теперь оформление ОТТС будут вестись в автоматизированном режиме и все данные из системы электронных ОТТС будут автоматически передаваться в систему ЭПТС.



На первом этапе (конец апреля - первая половина мая 2020 года) такая возможность будет предоставлена для оформления ОТТС на легковые (категория М1) и легкие коммерческие автомобили (категория N 1). Со второй половины мая услуга будет доступна и для всех остальных категорий транспортных средств. Также появится функционал автоматизированного составления в системе заявок на сертификацию автопроизводителями.





"AK&M" от 24.04.2020