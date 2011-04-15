Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/04/2020
16:46

Приостановлено ещё 6 тыс. проверок бизнеса, Минэкономразвития

Приостановлено ещё более 6 тыс. проверок бизнеса. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Так, по состоянию на 17 апреля 2020 года общее количество приостановленных проверок увеличилось по отношению к предыдущему периоду на 6.159 тыс., в том числе за счёт приостановления назначения плановых проверок из ежегодных планов. Таким образом, всего с 18 марта приостановлено 56.8 тыс. проверок.

Федеральные органы исполнительной власти могут назначать или возобновлять проверки только по исключительным основаниям, предусмотренным постановлением Правительства.

По состоянию на 17 апреля 2020 года не осуществляют проверки следующие федеральные органы исполнительной власти: Минэкономразвития, Росаккредитация, Росреестр, Росрыболовство, ФСБ, ФССП, Росгвардия, Минкультуры, Рособрнадзор, ФСТЭК, Росгидромет, Роспатент, Минэнерго, Рослесхоз, Минкомсвязь, Минфин, Росфинмониторинг и Федеральное казначейство.


"AK&M" от 24.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100