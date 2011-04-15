Приостановлено ещё 6 тыс. проверок бизнеса, Минэкономразвития

Приостановлено ещё более 6 тыс. проверок бизнеса. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Так, по состоянию на 17 апреля 2020 года общее количество приостановленных проверок увеличилось по отношению к предыдущему периоду на 6.159 тыс., в том числе за счёт приостановления назначения плановых проверок из ежегодных планов. Таким образом, всего с 18 марта приостановлено 56.8 тыс. проверок.



Федеральные органы исполнительной власти могут назначать или возобновлять проверки только по исключительным основаниям, предусмотренным постановлением Правительства.



По состоянию на 17 апреля 2020 года не осуществляют проверки следующие федеральные органы исполнительной власти: Минэкономразвития, Росаккредитация, Росреестр, Росрыболовство, ФСБ, ФССП, Росгвардия, Минкультуры, Рособрнадзор, ФСТЭК, Росгидромет, Роспатент, Минэнерго, Рослесхоз, Минкомсвязь, Минфин, Росфинмониторинг и Федеральное казначейство.





"AK&M" от 24.04.2020