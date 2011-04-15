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24/04/2020
17:37

ФАС ожидает стабилизации цен на лимоны

В ближайшее время прогнозируется снижение цен в рознице. Этого удастся добиться за счёт увеличения доли прямых контрактов с импортёрами, сокращения закупок у посредников и применением мер антимонопольного реагирования. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"Мы рекомендуем использовать в закупочной цепочке как можно меньше субъектов, поскольку цена продукта растёт на каждом этапе закупки, что, в конечном счёте, серьёзно влияет на итоговую стоимость, - почеркнул замглавы ФАС России Алексей Доценко. - Увеличение доли прямых закупок товара у импортёров и сокращение закупки у посредников позволит торговым сетям снизить текущие цены в рознице".

Он также посоветовал представителям торговых сетей тщательней выбирать импортёров, а также не укрупнять лоты при закупках (не только лимонов).

"На стоимость лимонов одновременно повлиял целый ряд факторов: сокращение экспорта продукта до 41% и увеличение цены импортёрами до 57.7%. Усугублялась ситуация распространением недостоверной информации о его лечебных свойствах в отношении COVID-19. Тем не менее, ценовых искажений можно было избежать или сделать их не такими резкими", - сообщил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

По мнению ФАС, резерв для снижения цен на лимоны существует. Помимо взвешенной ценовой политики торговых сетей, этому также должны способствовать новые экспортные поставки, в том числе из Аргентины.


"AK&M" от 24.04.2020
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