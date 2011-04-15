ФАС возбудила административное дело в отношении Российского союза мукомольных и крупяных предприятий по факту непредставления в антимонопольный орган сведений, что влечет наложение административного штрафа до 500 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



Ранее ФАС выдала предостережение президенту Российского союза мукомольных и крупяных предприятий в связи с его необоснованными публичными заявлениями о предстоящем дефиците муки.



ФАС осуществляет ежедневный мониторинг цен в условиях пандемии, позволяющий оперативно реагировать на отклонения стоимости социально-значимых товаров от рыночного уровня и принимать необходимые меры реагирования.



В рамках проводимого мониторинга ФАС направила запрос в адрес Российского союза мукомольных и крупяных предприятий на представление документов, подтверждающих заявления президента Союза в средствах массовой информации о том, что сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно.



Ответ Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, подписанный президентом союза, не содержит запрашиваемых антимонопольным органом сведений и подтверждающих документов, что, в свою очередь, препятствует осуществлению ФАС своих полномочий по контролю за ценообразованием на потребительском рынке в части обоснованности устанавливаемых цен, подчеркивает антимонопольное ведомство.





"AK&M" от 24.04.2020