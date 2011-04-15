Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 апреля

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Банк России установил на 28 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.0425
1 Азербайджанский манат 43.9116
100 Армянских драмов 15.4813
1 Белорусский рубль 30.3137
1 Болгарский лев 41.3018
1 Бразильский реал 13.3231
100 Венгерских форинтов 22.8309
1000 Вон Республики Корея 60.6872
10 Гонконгских долларов 96.1226
1 Датская крона 10.8323
1 Доллар США 74.4960
1 Евро 80.7611
100 Индийских рупий 97.7029
100 Казахстанских тенге 17.2794
1 Канадский доллар 53.0070
100 Киргизских сомов 92.6501
1 Китайский юань 10.5159
10 Молдавских леев 40.8757
1 Новый туркменский манат 21.3150
10 Норвежских крон 70.2938
1 Польский злотый 17.8682
1 Румынский лей 16.6930
1 СДР (специальные права
заимствования) 101.292
1 Сингапурский доллар 52.4841
10 Таджикских сомони 72.7145
1 Турецкая лира 10.6593
10000 Узбекских сумов 73.4892
10 Украинских гривен 27.4842
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.5613
10 Чешских крон 29.6927
10 Шведских крон 74.4208
1 Швейцарский франк 76.6104
10 Южноафриканских рэндов 39.3748
100 Японских иен 69.4763
"AK&M" от 27.04.2020