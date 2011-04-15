Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 апреля

Банк России установил на 28 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 48.0425

1 Азербайджанский манат 43.9116

100 Армянских драмов 15.4813

1 Белорусский рубль 30.3137

1 Болгарский лев 41.3018

1 Бразильский реал 13.3231

100 Венгерских форинтов 22.8309

1000 Вон Республики Корея 60.6872

10 Гонконгских долларов 96.1226

1 Датская крона 10.8323

1 Доллар США 74.4960

1 Евро 80.7611

100 Индийских рупий 97.7029

100 Казахстанских тенге 17.2794

1 Канадский доллар 53.0070

100 Киргизских сомов 92.6501

1 Китайский юань 10.5159

10 Молдавских леев 40.8757

1 Новый туркменский манат 21.3150

10 Норвежских крон 70.2938

1 Польский злотый 17.8682

1 Румынский лей 16.6930

1 СДР (специальные права

заимствования) 101.292

1 Сингапурский доллар 52.4841

10 Таджикских сомони 72.7145

1 Турецкая лира 10.6593

10000 Узбекских сумов 73.4892

10 Украинских гривен 27.4842

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.5613

10 Чешских крон 29.6927

10 Шведских крон 74.4208

1 Швейцарский франк 76.6104

10 Южноафриканских рэндов 39.3748

100 Японских иен 69.4763

"AK&M" от 27.04.2020