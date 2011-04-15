ЦБ установил учётную цену золота на 28 апреля - 4112.99 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 28 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 4112.99 руб./грамм

Серебро: - 36.42 руб./грамм

Платина: - 1832.25 руб./грамм

Палладий:- 4759.06 руб./грамм

"AK&M" от 27.04.2020