ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 25 апреля, в размере 74.7163 руб. против 75.1290 руб. на 24 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



24.04.20 - 75.1290 руб.

23.04.20 - 77.0416 руб.

22.04.20 - 76.2562 руб.

21.04.20 - 74.6657 руб.

18.04.20 - 73.9441 руб.





"AK&M" от 24.04.2020