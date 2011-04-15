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27/04/2020
09:59

Повтор! ЦБ прогнозирует снижение ВВП РФ в 2020 году на 4-6%

Банк России прогнозирует снижение ВВП РФ в 2020 году на 4-6%. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров, который снизил ключевую ставку до 5.5% годовых.

В дальнейшем предполагается восстановительный рост российской экономики - на 2.8-4.8% в 2021 году и 1.5-3.5% в 2022 году.

Распространение пандемии коронавируса в России и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней, а также падение внешнего спроса и дальнейшее снижение цен на нефть и другие экспортные товары оказывают значительное негативное влияние на экономическую активность, подчеркивает ЦБ.

Опережающие индикаторы, в том числе опросы, свидетельствуют о существенном снижении деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, а также о сокращении объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках.

Ухудшились настроения и ожидания бизнеса. В этих условиях произойдет снижение ВВП в II квартале текущего года с постепенным восстановлением экономической активности по мере нормализации ситуации с распространением коронавируса и смягчения большинства ограничительных мер в России и в мире.


"AK&M" от 24.04.2020
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