Мосметро закрыло вестибюли еще нескольких станций

В Москве с 26 апреля закрылись вестибюли еще 13 наименее востребованных станциях метро. Об этом сообщила столичная мэрия.



Сами станции закрывать не будут, попасть в метро и выйти в город можно будет через работающие вестибюли.



Сейчас через некоторые станции проходит на 93% меньше пассажиров, чем до введения режима повышенной готовности. К примеру, такая ситуация на станции "Раменки". Через вестибюли "Владыкина" и "Фонвизинской" раньше проходило от 6.6 тыс. до 8.1 тыс. человек в день, сейчас же - не более 1.2 тыс., в утренние часы пик - всего 120 пассажиров, говорится в сообщении.



Так, закрылись следующие вестибюли на станциях: "Парк культуры" (Сокольническая линия) - выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль "Парка культуры" Сокольнической и Кольцевой линий), "Фонвизинская" (Люблинско-Дмитровская линия) - выходы 1 и 2, "Шипиловская" (Люблинско-Дмитровская линия) - выходы 4 и 5, "Петровский парк" (Большая кольцевая линия) - выходы 4 и 5, "Волоколамская" (Арбатско-Покровская линия) - выход 1, "Пражская" (Серпуховско-Тимирязевская линия) - выходы 11 и 12, "Зябликово" (Люблинско-Дмитровская линия) - выход 11, "Шелепиха" (Большая кольцевая линия) - выход 4, "Верхние Лихоборы" (Люблинско-Дмитровская линия) - выход 4, "Солнцево" (Солнцевская линия) - выход 2, "Владыкино" (Серпуховско-Тимирязевская линия) - выход 2, "Орехово" (Замоскворецкая линия) - выходы 2 и 3, "Раменки" (Солнцевская линия) - выходы 5, 6 и 7.



Напомним, с 14 апреля были закрыты следующие выходы в вестибюлях станций: "Черкизово" (Сокольническая линия) - выходы 2 и 3, "Площадь Гагарина" (МЦК) - выход 2, "Косино" (Некрасовская линия) - выход 7, "Спартак" (Таганско-Краснопресненская линия) - выход 1, "Пионерская" (Филёвская линия) - выход 1, "Румянцево" (Сокольническая линия) - выход 1, "Выставочная" (Филёвская линия) - выход 4, "Озерная" (Солнцевская линия) - выход 1, "ЦСКА" (Большая кольцевая линия) - выход 1, "Боровское шоссе" (Солнцевская линия) - выход 1, "Кунцевская" (Филёвская линия) - выход 1, "Пятницкое шоссе" (Арбатско-Покровская линия) - выход 1, "Говорово" (Солнцевская линия) - выходы 1 и 2, "Алма-Атинская" (Замоскворецкая линия) - выход 1, "Мичуринский проспект" (Солнцевская линия) - выход 2, "Международная" (Филёвская линия) - выход 6, "Савёловская" (Большая кольцевая линия) - выходы 6 и 7, "Рассказовка" (Солнцевская линия) - выходы 4 и 5, "Филёвский парк" (Филёвская линия) - выход 1, "Багратионовская" (Филёвская линия) - выход 1. < br>

"AK&M" от 27.04.2020