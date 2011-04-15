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27/04/2020
10:54

Сибур-Финанс завершил сделку по присоединению Сибур Геосинт

Сибур-Финанс завершил сделку по присоединению Сибур Геосинт. Как говорится в выписке ЕГРЮЛ, доля учредителя ПАО "СИБУР Холдинг" в уставном капитале увеличилась до 100%. Уставный капитал компании вырос до 2.3 млрд руб. с 1.945 млрд руб. Правопредшественником назначено ООО "Сибур Геосинт".

Напомним, СИБУР продал производственную площадку "СИБУР ГЕОСИНТ" в Кемерове. Покупателем выступила группа компаний "ТехПолимер", один из крупнейших российских производителей геосинтетических материалов.

Сделка была совершена в соответствии с приоритетностью для СИБУРа развития крупнотоннажных полимерных производств. При этом производственная площадка "Пластик-Геосинтетика" в городе Узловая, входящая в состав "СИБУР ГЕОСИНТ", осталась в периметре СИБУРа.

"СИБУР ГЕОСИНТ" производит материалы из специальной марки первичного полипропилена.

СИБУР Холдинг (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.

Чистая прибыль СИБУРа по МСФО за 2019 год выросла на 27.6% и составила 141.4 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка компании снизилась на 6.6% и составила 531.3 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 15.4% до 170 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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