Сибур-Финанс завершил сделку по присоединению Сибур Геосинт. Как говорится в выписке ЕГРЮЛ, доля учредителя ПАО "СИБУР Холдинг" в уставном капитале увеличилась до 100%. Уставный капитал компании вырос до 2.3 млрд руб. с 1.945 млрд руб. Правопредшественником назначено ООО "Сибур Геосинт".



Напомним, СИБУР продал производственную площадку "СИБУР ГЕОСИНТ" в Кемерове. Покупателем выступила группа компаний "ТехПолимер", один из крупнейших российских производителей геосинтетических материалов.



Сделка была совершена в соответствии с приоритетностью для СИБУРа развития крупнотоннажных полимерных производств. При этом производственная площадка "Пластик-Геосинтетика" в городе Узловая, входящая в состав "СИБУР ГЕОСИНТ", осталась в периметре СИБУРа.



"СИБУР ГЕОСИНТ" производит материалы из специальной марки первичного полипропилена.



СИБУР Холдинг (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.



Чистая прибыль СИБУРа по МСФО за 2019 год выросла на 27.6% и составила 141.4 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка компании снизилась на 6.6% и составила 531.3 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 15.4% до 170 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"