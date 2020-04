Р.Стивенсон уходит в отставку из AT&T

Главный исполнительный директор AT&T Inc. Рэндалл Стивенсон (Randall Stephenson) заявил, что он освободит должность в конце июня, передав руководство своему давнему заместителю Джону Стэнки (John Stankey). Об этом пишет The Wall Street Journal.



Выиграв право на приобретение Time Warner за $85 млрд, топ-менеджер AT&T разработал новую стратегию для развития компании на основе контента и данных.



AT&T Inc. - американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и один из крупнейших медиаконгломератов. Является крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи в США, а также вторым по величине сотовым оператором в США. Крупнейший поставщик прямого спутникового вещания в США через DirecTV.



"AK&M" от 27.04.2020