Glass Lewis рекомендовала акционерам Boeing проголосовать против Л.Келлнера

Glass Lewis рекомендовала акционерам Boeing проголосовать против председателя совета директоров, бывшего исполнительного директора Ларри Келлнера Larry Kellner, который ранее курировал комитет по аудиту в совете директоров. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Издание отмечает, что две консалтинговые компании (в том числе, Glass Lewis) рекомендовали акционерам Boeing проголосовать против ключевых членов совета директоров в качестве протеста против их деятельности на фоне катастрофы с 737 MAX.



Как ранее сообщало агентство AK&M, в марте 2019 года Росавиация запретила полёты 737-800 MAX и Boeing 737-900 MAX всех авиакомпаний в воздушном пространстве России. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности запретило пролёт самолётов Boeing 737 MAX через воздушное пространство ЕС.



Росавиация обращалась к представительству компании Boeing в России и ФАА США за рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing 737-8 МАХ в связи с произошедшей катастрофой воздушного судна авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года. Федеральная авиационная администрация США 11 марта 2019 года выпустила специальную информацию о поддержании лётной годности в целях продолжения безопасной эксплуатации самолётов семейства Boeing 737 MAX.



Позже стало известно, что Boeing приостанавливает производство 737 MAX.



Компания Boeing является ведущей мировой авиакосмической корпорацией и крупнейшим производителем пассажирских самолётов. Кроме этого Boeing разрабатывает и выпускает военные вертолёты, электронные и оборонные системы, ракеты, спутники, современные информационные системы и системы связи.



Компания состоит из трёх основных подразделений: Boeing Commercial Airplanes; Boeing Defense, Space and Security; Boeing Global Services. Деятельность этих подразделений поддерживают следующие организации: Boeing Capital Corporation (по вопросам обеспечения финансирования), Shared Services Group (инфраструктурная поддержка) и Boeing Engineering, Operations & Technology (разработка, приобретение и внедрение инновационных технологий и процессов). Штаб-квартира компании находится в Чикаго.



"AK&M" от 27.04.2020