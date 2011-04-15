Квота на экспорт зерна из России выбрана в полном объеме, Минсельхоз

Минсельхоз сообщил, что 26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн т, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объеме.



В соответствии с постановлением Правительства РФ, после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. ФТС прекратила выпуск новых деклараций для целей экспорта.



Ограничительная мера позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки. При этом, по оценке Министерства, ограничения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году.



"AK&M" от 27.04.2020