Председателем совета директоров НЛМК переизбран В.Лисин

Председателем совета директоров НЛМК переизбран Владимир Лисин. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет директоров также утвердил план-график проведения заседаний и сформировал комитеты, в двух из которых большинство мест заняли независимые директора.



Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.



Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.



Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год.



Обыкновенные акции ПАО "НЛМК", free-float которых составляет 16%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер NLMK), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер NLMK:LI).



Прибыль НЛМК за 2019 год по МСФО снизилась на 40% до $1.339 млрд с $2.238 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 12% до $10.554 млрд с $12.046 млрд, показатель EBITDA - на 29% до $2.564 млрд с $3.589 млрд.



"AK&M" от 27.04.2020