Росстандарт прекратил сертификацию Smart Kid Belt

Росстандарт прекратил действие сертификата соответствия в отношении продукции "удерживающие устройства для детей, модель Smart Kid Belt: устанавливаемые в направлении движения автомобиля, нецельные, с креплением в трех точках, для групп II и III, универсальные".



Как говорится в сообщении ведомства, данное устройство, представляемое на рынке как "детское удерживающее устройство - безопасная альтернатива автокреслу и бустеру", фактически представляет собой направляющую лямку.



В соответствии регламентом ТС "О безопасности колесных транспортных средств", удерживающие устройства для детей должны соответствовать Правилам ООН N 44-04. Согласно им, направляющая лямка рассматривается как составной элемент детской удерживающей системы, который не должен подвергаться значительной динамической нагрузке и поэтому не может быть отдельно утвержден в качестве детской удерживающей системы.



Использование направляющей лямки Smart Kid Belt в качестве удерживающего устройства не может обеспечить безопасность жизни и здоровья детей.



Ведомство обратило внимание, что оборот продукции, несоответствующей требованиям технического регламента, и прежде всего продукции, использование которой может угрожать жизни и здоровью детей, является недопустимым и грубым нарушением действующего законодательства РФ.



"AK&M" от 27.04.2020