ГИБДД разъяснила вопросы по движению транзитного транспорта в регионах. Как говорится в сообщении ведомства, в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов.



Поэтому перед поездкой необходимо внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут. Как правило, здесь же публикуются схемы проезда или объезда для транзитного транспорта, отмечает Госавтоинспекция.



Ведомство также отмечает необходимость пользоваться только оперативной информацией, поскольку ситуация в том или ином регионе, городе, населенном пункте может изменяться ежесуточно в зависимости от осложнения или улучшения эпидемиологической обстановки.



Важно при себе иметь все необходимые документы (не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и прочее - в зависимости от ситуации). Если есть возможность, к пакету документов можно приложить справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса.



Гражданам, планирующим в ближайшее время регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов или обмен водительских удостоверений, рекомендуется принимать решение о необходимости получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции с учетом обстановки, складывающейся в регионе проживания, исключив при этом нарушение установленного режима ограничительных мероприятий.



В соответствии с указом президента РФ "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации" российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются действительными на территории РФ до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом.



"AK&M" от 27.04.2020