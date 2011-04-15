Тунис начинает сворачивать режим самоизоляции в стране с 4 мая. Об этом заявил глава Тунисского национального офиса по туризму в России и странах СНГ Нежи Гуидер, сообщает АТОР.



Страна сейчас уже разрабатывает специальный протокол по безопасному въезду и пребыванию туристов.



Напомним, Тунис ввел режим самоизоляции для всех прибывающих в страну иностранцев с 14 марта 2020 года, а затем и для местного населения.



"AK&M" от 27.04.2020