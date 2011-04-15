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Тунис начинает сворачивать режим самоизоляции в стране с 4 мая. Об этом заявил глава Тунисского национального офиса по туризму в России и странах СНГ Нежи Гуидер, сообщает АТОР.
Страна сейчас уже разрабатывает специальный протокол по безопасному въезду и пребыванию туристов.
Напомним, Тунис ввел режим самоизоляции для всех прибывающих в страну иностранцев с 14 марта 2020 года, а затем и для местного населения.
"AK&M" от 27.04.2020