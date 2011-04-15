Embraer получила уведомление Boeing о расторжении соглашения о сделке с компанией. Об этом говорится в сообщении Embraer.



Boeing неправомерно прекратил действие соглашения, отмечает Embraer, добавляя, что Boeing пытается избежать своих обязательств по выплате покупной цены в $4.2 млрд.



Напомним, в 2018 году американский Boeing и бразильский Embraer объявили о создании совместного предприятия по производству региональных самолётов на базе подразделения коммерческих самолетов Embraer. Фактически речь шла о поглощении Boeing части бразильской компании: его доля в СП, оценённом для сделки в $4.75 млрд, составит 80%, сообщалось тогда.



Embraer - бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов. Также производит военные, административные и сельскохозяйственные самолёты. Штаб-квартира - в городе Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу.



Компания Boeing является ведущей мировой авиакосмической корпорацией и крупнейшим производителем пассажирских самолётов. Кроме этого Boeing разрабатывает и выпускает военные вертолёты, электронные и оборонные системы, ракеты, спутники, современные информационные системы и системы связи.



Компания состоит из трёх основных подразделений: Boeing Commercial Airplanes; Boeing Defense, Space and Security; Boeing Global Services. Деятельность этих подразделений поддерживают следующие организации: Boeing Capital Corporation (по вопросам обеспечения финансирования), Shared Services Group (инфраструктурная поддержка) и Boeing Engineering, Operations & Technology (разработка, приобретение и внедрение инновационных технологий и процессов).



Штаб-квартира компании находится в Чикаго.

Boeing с 1992 года работает в тесном сотрудничестве с российской космической отраслью в качестве партнера и подрядчика ведущих российских космических предприятий - "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и "Государственный космический научно-производственный центр Хруничева" - на самых видных и значимых космических программах.



В 1993 году компания Boeing открыла свой Научно-технический центр в Москве, который отвечает за реализацию всех проектов компании Boeing на территории России, связанных с разработкой новых материалов, технологий, созданием прототипов, испытаниями, исследованиями в области аэродинамики и шумов, информационными технологиями и так далее.



В 1998 году компания открыла в Москве Конструкторский центр, в котором на начальном этапе работало всего 12 инженеров из КБ им. С.В. Илюшина. Сегодня в Конструкторском центре компании Boeing по контрактам работает около 1.2 тыс. инженеров - сотрудников ведущих российских конструкторских бюро и инженерно-сервисных компаний, а также 250 штатных сотрудников, включая менеджеров проектов и ведущих инженеров. Московский конструкторский центр - это крупнейшее инженерное подразделение компании Boeing за пределами США.



В августе 2007 года представители компании Boeing и ВСМПО объявили о создании совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing (UBM) по обработке титановых штамповок. Это совместное предприятие с равными долями начало выпускать компоненты для модели Боинг 787 Dreamliner в 2009 году. В 2010 году Boeing и ВСМПО создали совместный научно-исследовательский центр для разработки титановых сплавов для гражданского авиастроения. В декабре 2016 года Boeing и ВСМПО-АВИСМА объявили о расширении предприятия Ural Boeing Manufacturing. В июле 2017 года совместное предприятие компаний Boeing и ВСМПО-АВИСМА Ural Boeing Manufacturing (UBM) получило статус резидента ОЭЗ "Титановая долина". Вторая производственная площадка UBM, расположенная на территории особой экономической зоны "Титановая долина" в Cвердловской области, была открыта в сентябре 2018 года. На новом заводе осуществляется механообработка титановых штамповок для самолётных программ Boeing Commercial Airplanes, включая новые модели 737 MAX, семейства 787 и 777X.



Самолёты производства компании Boeing, а в частности модели 717, 737, 747 и 767, 777 появились в парках авиакомпаний России более 15 лет назад. К настоящему моменту десятки российских авиакомпании эксплуатируют около 300 самолётов Boeing.



В декабре 2013 года Boeing объявила о намерении по расширению своих возможностей в России в сфере подготовки лётного и инженерно-технического персонала за счёт создания нового, современного учебного центра. Новый полнофункциональный учебный центр, открытие которого состоялось в июне 2016 года, расположен на территории Инновационного центра "Сколково" в Москве. В июле 2017 года учебный центр был сертифицирован Росавиацией. На территории центра также осуществляется научная деятельность в области безопасности полётов.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 27.04.2020