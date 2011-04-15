К.Собчак приобрела 40% в двух крабодобывающих компаниях

Ксения Собчак приобрела 40% в двух крабодобывающих компаниях - "Курильский универсальный комплекс" и "Монерон", еще 10% приобрела Елена Соглаева. Об этом пишет газета "Ведомости".



Детали сделки не указываются.

Напомним, по данным газеты, Южно-Сахалинский городской суд 30 марта наложил арест на доли в трех ООО - "Монерон", "Курильский универсальный комплекс" и "Приморская рыболовная компания", а также на принадлежащие им автомобили, квартиры, рыболовные суда и нежилые помещения.



"Монерон" и "Курильский универсальный комплекс" - одни из крупнейших в России добытчиков краба. В совокупности им принадлежат квоты на вылов на Дальнем Востоке более чем 9 тыс. т крабов.



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