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27/04/2020
10:49

К.Собчак приобрела 40% в двух крабодобывающих компаниях

Ксения Собчак приобрела 40% в двух крабодобывающих компаниях - "Курильский универсальный комплекс" и "Монерон", еще 10% приобрела Елена Соглаева. Об этом пишет газета "Ведомости".

Детали сделки не указываются.
Напомним, по данным газеты, Южно-Сахалинский городской суд 30 марта наложил арест на доли в трех ООО - "Монерон", "Курильский универсальный комплекс" и "Приморская рыболовная компания", а также на принадлежащие им автомобили, квартиры, рыболовные суда и нежилые помещения.

"Монерон" и "Курильский универсальный комплекс" - одни из крупнейших в России добытчиков краба. В совокупности им принадлежат квоты на вылов на Дальнем Востоке более чем 9 тыс. т крабов.

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