Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в начале апреля снизился на 12% до 59.1 тыс. руб.

Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в первой декаде апреля 2020 года составил 59.1 тыс. руб. По сравнению с апрелем 2019 года снижение лимитов достигло 12%, по отношению к марту 2020 года - 6.6%. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



В первой декаде апреля 2020 года самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ отмечен в Москве (101.6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (80.8 тыс. руб.), Республике Татарстан (79.1 тыс. руб.), Краснодарском крае (72.7 тыс. руб.) и Московской области (70.9 тыс. руб.).



Самую серьезную динамику снижения среднего размера лимитов по выданным кредитным картам (среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам выдачи новых кредитных карт) в начале апреля 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года продемонстрировали Нижегородская (-30.6%) и Иркутская (-28.6%) области, Ханты-Мансийский АО (-27.8%), а также Приморский (-27.3%) и Хабаровский (-25.8%) края. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимитов снизился на 11.9% и 11.6% соответственно.





"AK&M" от 27.04.2020