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27/04/2020
09:49

Рынок акций попробует возобновить рост

В пятницу российский рынок акций закрылся с потерями почти в 1.5%. Но после закрытия в России американские индексы уверенно выросли, фьючерсы на них сегодня с утра продолжают подъем, прибавляя более 1%. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.

Аналитик ожидает, что отечественные бумаги встретят этот позитив ростом.

Небольшим негативом является очередное снижение нефти: сегодня перед открытием в России ее котировки падают на 5%, и вновь сверху вниз подходят к отметке $20 за баррель. Не исключено, что снижение нефти продолжится: накануне экспирации многие будут сокращать длинные позиции, опасаясь как бы и марка Brent не ушла в отрицательную зону по примеру североамериканской нефти WTI.

Поэтому с акциями нефтяных компаний стоит проявлять повышенную осторожность. Однако вполне возможно, что рынок в целом в очередной раз проигнорирует негативную динамику нефти.

В пятницу Банк России принял решение снизить ставку на 0.5 п.п., что является позитивным для рынка акций, поскольку сформирует переток средств с долгового рынка, где доходности будут снижаться, на потенциально более доходный рынок акций. Более того, регулятор дал понять, что смягчение денежно-кредитной политики продолжится.

Бенефициарами этого станут прежде всего дивидендные бумаги. Но на опережающий рост их котировок в ближайшие дни рассчитывать не стоит – рынок все-таки находится во власти внешних факторов.

Для рубля снижение ставки является негативом. Но решение ЦБ можно интерпретировать и так, что регулятор уверен в способности удержать курс рубля на нынешнем уровне, вблизи отметки 75 руб. за доллар. Сегодня российская валюта должна бы снижением отыгрывать как решение по ставке, так и падение нефтяных котировок.

Но система курсообразования в РФ сейчас имеет нерыночный характер, на валютном рынке бал правит ЦБ, своими валютными интервенциями определяя границы падения и роста рубля.

В целом же на этой неделе можно ждать усиления давления на рубль как из-за высокой вероятности продолжения снижения цен на нефть накануне экспирации, так и увеличения покупок долларов и евро накануне длинных майских выходных.

"AK&M" от 27.04.2020
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