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27/04/2020
12:19

М.Мишустин поручил рассмотреть поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом премьер-министр заявил на совещании с вице-премьерами, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Правительства.

"По мере того как обстановка будет меняться к лучшему, надо будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Я поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения", - сказал М.Мишустин.


"AK&M" от 27.04.2020
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