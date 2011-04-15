М.Мишустин поручил рассмотреть поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом премьер-министр заявил на совещании с вице-премьерами, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Правительства.



"По мере того как обстановка будет меняться к лучшему, надо будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Я поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения", - сказал М.Мишустин.





"AK&M" от 27.04.2020