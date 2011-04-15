ЦБ продал валюту на 20.6 млрд руб.

Банк России с расчетами 24 апреля продал валюту на внутреннем рынке на 20.6 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.



Днем ранее ЦБ продал валюту с расчетами 23 апреля на 23 млрд руб., обновив рекорд предыдущего дня, когда объем продажи составил 19.2 млрд руб.





"AK&M" от 27.04.2020