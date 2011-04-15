ЦБ продал валюту на 20.6 млрд руб.

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Банк России с расчетами 24 апреля продал валюту на внутреннем рынке на 20.6 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.
Днем ранее ЦБ продал валюту с расчетами 23 апреля на 23 млрд руб., обновив рекорд предыдущего дня, когда объем продажи составил 19.2 млрд руб.
"AK&M" от 27.04.2020