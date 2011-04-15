Российские аграрии в 2020 году получат 8.5 млрд руб. субсидий на проведение мелиоративных мероприятий. Об этом сообщил Минсельхоз.



Это на 10.4% больше, чем годом ранее. Напомним, что в 2019 году объём господдержки по ведомственной программе "Развитие мелиоративного комплекса России" составил 5.7 млрд руб., также 2 млрд руб. было направлено на эти цели в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".



В 2020 году субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения составят 6.2 млрд руб. и 2.3 млрд руб. соответственно.



Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Ольга Гатагова, слова которой приводятся в сообщении, своевременное проведение поливного сезона и выполнение мелиоративных мероприятий в полном объёме являются гарантией достижения целевых показателей по приросту объёма производства продукции растениеводства в 2020 году. По её словам, региональным органам управления АПК необходимо активизировать работу по предоставлению госсубсидий по данному направлению.



"Государственная поддержка позволит обеспечить устойчивость сельхозтоваропроизводителей и нивелировать рост цен на сельхозпродукцию, сохранить занятость населения, а также обеспечить реализацию Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", - подчеркнула О.Гатагова.



"AK&M" от 27.04.2020