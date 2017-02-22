Банк России ввёл временные регуляторные послабления для страховщиков на фоне эпидемии коронавируса

Банк России ввёл временные регуляторные и надзорные послабления для страховых компаний, направленные на снижение последствий влияния коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, свидетельствует сообщение пресс-службы ВСС, РСА и НССО.



До 1 января 2021 года страховщики могут отражать в бухгалтерском учёте по справедливой стоимости, определённой на 1 марта 2020 года, долевые и долговые ценные бумаги, приобретённые до 1 марта 2020 года. Также они могут отражать в бухгалтерском учёте по справедливой стоимости на дату приобретения долговые ценные бумаги, приобретённые в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года.



Регулятор не будет применять меры воздействия в случае нарушения сроков предоставления надзорной, статистической и бухгалтерской (финансовой) отчётности, если эти сроки нарушены не более, чем на 10 дней.



Кроме того, ЦБ приостановил инспекционные проверки страховых компаний и СРО, а запланированные проверки перенёс на период после 1 июля 2020 года.



Также до 1 июля 2020 года регулятор приостановил реализацию мероприятий превентивного поведенческого надзора. Кроме того, отдельными письмами ЦБ планирует увеличивать сроки исполнения предписаний и запросов надзорного характера. Также регулятор решил отложить применение административных мер к поднадзорным страховщикам.



Банк России не будет применять меры воздействия за следующие нарушения, совершённые до 30 сентября 2020 года включительно: нарушение требования к структуре активов, в которые инвестируются средства страховых резервов, предусмотренного строкой 9 приложения к указанию Банка России от 22.02.2017 N 4297-У "О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов"; нарушение требования к структуре активов, в которые инвестируются собственные средства (капитал) страховщика, предусмотренного строкой 9 приложения к указанию Банка России от 22.02.2017 N 4298-У "О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов".



Кроме того, регулятор не будет применять меры воздействия к страховой компании в случае возникновения временной невозможности выполнения ею отдельных действий по урегулированию, требующих непосредственного взаимодействия с клиентом. При этом невозможность исполнения страховщиком обязательств не означает их прекращения.



"AK&M" от 27.04.2020