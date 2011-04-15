Банк ДОМ.РФ провёл первые сделки по льготной ипотеке с господдержкой

Банк ДОМ.РФ провел первые сделки по льготной ипотеке с господдержкой, запущенной в соответствии с поручением президента РФ. Кредиты оформлены в Санкт-Петербурге, Казани и Тюмени на общую сумму 7.6 млн руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Средняя сумма ипотеки составила 2.5 млн руб., средняя стоимость квартир – почти 5.5 млн руб.



По состоянию на 26 апреля 2020 года по программе принято 1.3 тыс. заявок от потенциальных заёмщиков на сумму около 4 млрд руб. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей.



Напомним, оформить льготную ипотеку на новостройки можно до 1 ноября. Максимальная сумма кредита – 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге, 3 млн руб. – в других регионах России. Банк ДОМ.РФ предусмотрел возможность снижения ставки до 6.1% для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ – заказать её можно через сотрудника банка.



Подать заявку на льготную ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории "ДОМ", "АЗС" и онлайн-покупки.



АО "Банк ДОМ.РФ" — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ". АО "Банк ДОМ.РФ" осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.



"AK&M" от 27.04.2020