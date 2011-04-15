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27/04/2020
13:09

Трассу Мамыри-Пенино-Шарапово введут в 2022 году

Трассу Мамыри-Пенино-Шарапово введут в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Как заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в cообщении, строительство второй очереди дороги начнётся в 2021 году. "Работы будут вестись одновременно с первой очередью. Ввод обоих участков намечен на 2022 год", - сказал он.

По его словам, новая трасса разгрузит Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок. Жители смогут быстрее добраться к станциям "Филатов Луг" и "Прокшино" Сокольнической линии метро.

Здесь будет по две полосы для движения в каждую сторону. Для пешеходов оборудуют тротуары, а вдоль трассы установят фонари и светофоры. В местах жилой застройки появятся шумозащитные экраны.

Дорога улучшит транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов, таких как Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино. Также она соединит между собой трассы Солнцево - Бутово - Видное, М3 Украина - посёлок Ямонтово и строящуюся М3 Украина - Середнево - Марьино - Десна.

На пересечении с магистралями построят транспортные развязки. В рамках первой очереди также соорудят мост через реку Сосенка.

"Дорогу продлят с противоположной стороны до улицы Адмирала Корнилова в районе деревни Мамыри поселения Мосрентген. Таким образом, от МКАД до трассы М3 Украина - Середнево - Марьино - Десна, по которой к тому моменту уже запустят движение, можно будет добраться, не выезжая на Калужское шоссе. То есть, новая дорога фактически станет ещё одним его дублёром", - отметил В.Жидкин.

Длина автодороги Мамыри-Пенино-Шарапово составит 10.2 км.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с 2012 года в Новой Москве уже построено более 200 км дорог.

"AK&M" от 27.04.2020
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