Власти Москвы предоставили РЖД два земельных участка

Власти Москвы предоставили ОАО "РЖД" два земельных участка в Бабушкинском районе на северо-востоке столицы для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Участки площадью 0.13 га в Анадырском проезде отданы в аренду сроком на шесть лет.



"Сейчас обе территории не обременены, на них нет объектов капитального строительства. На этих участках планируется разместить объекты железнодорожного транспорта в рамках проекта развития железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Ярославском направлении", - сказала А.Пятова.



Решение о предоставлении участков в аренду было принято на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города Москвы.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный капитал составляет 2388026901000 руб.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 27.04.2020