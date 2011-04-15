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27/04/2020
13:08

Запуск фонтанов в Москве отложен

Запуск фонтанов в Москве отложен. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, сообщила мэрия.

Дату открытия сезона определят позже.
"Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов. Это большой праздник - одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов", - отметил П.Бирюков.

Также в столице приостановлены работы по благоустройству. Исключением стали только аварийные работы и мероприятия по обеспечению жизнедеятельности города. Кроме того, Москву не будут украшать к 1 Мая. Уже отменили трансляцию поздравительных роликов и видеооткрыток на медиафасадах и цифровых билбордах.

"AK&M" от 27.04.2020
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