Запуск фонтанов в Москве отложен. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, сообщила мэрия.



Дату открытия сезона определят позже.

"Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов. Это большой праздник - одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов", - отметил П.Бирюков.



Также в столице приостановлены работы по благоустройству. Исключением стали только аварийные работы и мероприятия по обеспечению жизнедеятельности города. Кроме того, Москву не будут украшать к 1 Мая. Уже отменили трансляцию поздравительных роликов и видеооткрыток на медиафасадах и цифровых билбордах.



"AK&M" от 27.04.2020