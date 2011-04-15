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27/04/2020
13:53

Госпомощь для выплаты зарплаты смогут получить компании с задолженностью по налогам не больше 3 тыс. руб.

Правительство РФ приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию для осуществления выплаты зарплаты, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. руб. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кабмина.

Премьер напомнил, что ранее он подписал постановление, которое утверждает правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из перечня пострадавших отраслей на выплату заработной платы и решение других неотложных задач.

Средства компаниям будут предоставляться из расчёта одного МРОТ на каждого сотрудника. Получатели такой поддержки должны максимально сохранить рабочие места, на уровне не менее 90%.


"AK&M" от 27.04.2020
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