Управляющая компания Cosmos Hotel Group наращивает портфель.

Как говорится в сообщении компании, Cosmos Hotel Group сохраняет свои планы по достижению отраслевого лидерства в РФ через создание сети 4-звездочных бизнес-отелей под брендом Cosmos. Компания планирует увеличить свой номерной фонд за счёт приобретения гостиничных активов других собственников.



С целью приобретения, в первую очередь, рассматриваются отели, которые не смогли справиться с негативным влиянием пандемии на отрасль. Это могут быть, как отдельные гостиницы, так и гостиничные сети, для владельцев которых этот бизнес не является профильным. При отборе инвестиционных целей также будут учитываться такие факторы как географическое расположение отеля, его соответствие концепции развития сети Cosmos Hotel Group, состояние номерного фонда.



Cosmos Hotel Group, как игрок федерального масштаба, заинтересована в расширении своего присутствия в крупнейших экономических регионах страны и перспективных городах-миллионниках.



"Строительство уже начатых объектов, например, гостиницы на Новом Арбате и в Сегеже, продолжится. Что касается строительства объектов в других локациях, то по ним мы будем принимать решения по мере и с учётом развития экономической ситуации в стране и в мире - комментирует президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн, цитируемый в сообщении. - Мы заинтересованы в приобретения качественных гостиничных активов, которые на фоне спровоцированного пандемией падения спроса оказались в сложной экономической ситуации и по нашим расчётам будут стоить существенно дешевле, чем строительство отелей "с нуля". Несомненными плюсами приобретения уже действующих гостиничных объектов являются сокращение периода выхода на окупаемость объекта при условии рыночной цены сделки, а также отсутствие девелоперских рисков".



Переговоры с заинтересованными владельцами и залогодержателями уже ведутся, Cosmos Hotel Groupпланирует финализировать список гостиничных объектов, которые могут представлять интерес для группы, к концу II квартала 2020 года.



Для приобретения активов компания будет использовать как собственные, так и заёмные средства.



Cosmos Hotel Group - одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке. В портфель Cosmos Hotel Group входят 18 отелей в 14 городах России и мира, включая объекты под известными международными брендами (Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express), принадлежащие АФК "Система" и один отель стороннего владельца. Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление данными активами.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 27.04.2020