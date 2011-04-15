В совет директоров НОВАТЭКа избраны семь человек

Акционеры ПАО "НОВАТЭК" на годовом собрании избрали совет директоров в количестве семи человек. Об этом говорится в сообщении компании.



В совет избраны: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, генеральный директор "Тоталь Разведка Разработка Россия" Арно Ле Фолль, старший вице-президент концерна "Тоталь" по региону Северное море и Россия Майкл Боррелл, член совета директоров компании VINCI Робер Кастень, директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова, председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон, заслуженный геолог России, Александр Наталенко, президент Российского геологического общества (РосГео), лауреат государственной премии РФ в области науки и техники Виктор Орлов, член совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг", председатель экономического совета французских и российских предприятий Франко-российской торгово-промышленной палаты, председатель российской части Совета НП "Российско-Китайский Деловой Совет" Геннадий Тимченко.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 2019 год выросла в 5.3 раза до 865.477 млрд руб. со 163.742 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 3.7% до 862.803 млрд руб. с 831.758 млрд руб. Показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий вырос на 11% до 461.157 млрд руб. против 415.296 млрд руб.



"AK&M" от 27.04.2020